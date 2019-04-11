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Ломаченко не вважає Мак-Грагора серйозним суперником

Сьогодні 15:37 437 0
Ломаченко не вважає Мак-Грагора серйозним суперником

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO, Василь Ломаченко не вважає, що у екс-чемпіона UFC Конора Мак-Грегора є шанси проти нього в рингу. 

Про це сказав сам український боксер.

"Мак-Грегор - шоумен, він заробляє гроші. Який йому бокс? Чи зможе він зі мною боксувати? Ні, не думаю. Можливо, він непогано боксує для непрофесіонала. Але в цьому поєдинку немає ніяких шансів. Погодився б я на такий бій? Звичайно, він був би для мене дуже легким. Я б отримав задоволення від такого поєдинку", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Кролла — Ломаченко відбудеться 12 квітня на арені Staples Centre в Лос-Анджелесі, США.

Відзначимо, що Ломаченко презентував унікальний халат, в якому вийде на бій з Кроллою. Раніше стало відомо, скільки британець отримає за бій з українцем.

Джерело - xsport.ua.

#Ломаченко, #Мак-Грегор
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