Український чемпіон Василь Ломаченко отримає більш ніж в 10 разів більше за Кроллу під час великого вечора боксу в Staples Center в Лос-Анджелесі,

Про це інформує boxingnews24.com.

Ломаченко отримає гарантований гонорар $ 1,2 млн і $ 3,2 млн. за захист двох титулів. Кролла - $ 300,000.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Кролла пройде в ніч з 12 на 13 квітня.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко не вважає Мак-Грегора серйозним суперником.

Нагадаємо, що Ломаченку вручили пояс суперчемпіона WBO.

Джерело - boxingnews24.com.