Арум: Американці хочуть бачити поєдинки Ломаченка

Українець стає улюбленцем місцевої публіки

Бій Василя Ломаченка проти Ентоні Кролли викликав інтерес у США.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум слова якого наводить EsNews.

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"Так, квитки продаються дійсно добре. Я думаю, Ломаченко добре себе показав у Нью-Йорку, Каліфорнії, і люди, які люблять бокс, хочуть бачити його поєдинки", - заявив Арум.

Поєдинок Ломаченко - Кролла відбудеться 12 квітня на арені Staples Center в Лос-Анджелесі.

Боксери вже провели дуель поглядів перед боєм. Раніше Ломаченко заявив, що хоче об'єднати всі пояси.

Джерело - Xsport.