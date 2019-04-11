Арум: Американці хочуть бачити поєдинки Ломаченка

Бій Василя Ломаченка проти Ентоні Кролли викликав інтерес у США.
Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум слова якого наводить EsNews.
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"Так, квитки продаються дійсно добре. Я думаю, Ломаченко добре себе показав у Нью-Йорку, Каліфорнії, і люди, які люблять бокс, хочуть бачити його поєдинки", - заявив Арум.
Поєдинок Ломаченко - Кролла відбудеться 12 квітня на арені Staples Center в Лос-Анджелесі.
Боксери вже провели дуель поглядів перед боєм. Раніше Ломаченко заявив, що хоче об'єднати всі пояси.
Джерело - Xsport.