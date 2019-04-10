Ломаченко: Хочу об'єднати всі титули

Українець хоче битися з чемпіонами

Чемпіон світу за версією WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко хоче проявити себе якнайкраще.

Про це він розповів у інтерв'ю FinoBoxing.

"Знаєте, бій 12 квітня буде дуже важким. Я постараюся показати свій талант і найкращі навички, зроблю все, що в моїх силах. Бій з Майкі Гарсією? Так, я все ще зацікавлений в ньому, але все залежить від самого Майкі — він повинен опуститися в вазі. Я хочу об'єднати всі титули, тому наступний суперник після Кролли не має особливого значення — будь-який чемпіон. Я хочу титули IBF і WBC", - заявив Ломаченко.

Бій Кролла — Ломаченко відбудеться 12 квітня на арені Staples Centre в Лос-Анджелесі, США.

Відзначимо, що Ломаченко презентував унікальний халат, в якому вийде на бій з Кроллою. Раніше стало відомо, скільки британець отримає за бій з українцем.

Джерело - Xsport.