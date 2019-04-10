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Берінчик зробив прогноз на бій Ломаченка

Сьогодні 17:34 983 0
Берінчик зробив прогноз на бій Ломаченка

Чемпіон International WBO у легкій вазі Денис Берінчик впевнений у перемозі Василя Ломаченка в бою проти  Кролли.

Про це сказав сам боксер.

"Велика відповідальність лежить на Анатолію Ломаченку, на тренувальному процесі. Мені, як і багатьом, здалося, що у двох попередніх поєдинках Василь був виснажений тренуваннями, або в гарній формі були його суперники. Думаю, що він усе зважив, і зможе показати красивий  бокс у своєму стилі. Його бої видовищні та дуже гарні. Головне, щоб Василь залишався у своїй манері, постійно використовував свої комбінації. Я бажаю йому удачі. І думаю, звичайно перемога за ним. Думаю, технічний нокаут у восьмому раунді", - сказав Берінчик.

Бій Кролла — Ломаченко відбудеться 12 квітня на арені Staples Centre в Лос-Анджелесі, США.

Відзначимо, що Ломаченко презентував унікальний халат, в якому вийде на бій з Кроллою. Раніше стало відомо, скільки британець отримає за бій з українцем.

Джерело - Чемпіон.

#Берінчик, #Ломаченко, #Кролла
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