Гассієв планує перехід у суперважкий дивізіон

Росіянин Мурат Гассієв, який у своєму останньому на цей момент поєдинку програв українцю Олександру Усику в крузервейті, вже влітку готовий дебютувати в суперважкому дивізіоні.

Про це повідомив тренер російського боксера Віталій Сланов.

"Зараз Мурат продовжує тренування, намагається тримати вагу близько 100 кілограмів. Думаю, вже в червні він буде готовий до дебюту в суперважкому дивізіоні", - сказав Сланов.

Нагадаємо, Усик дебютує в суперважкому дивізіоні - 25-го травня в поєдинку з Карлосом Такамом.

Також, Усик планує стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах.

Джерело - sport.ua.