Брати Клички отримали престижні нагороди

Легендарні українські боксери Володимир і Віталій Клички отримали нагороди від Німецької асоціації боксерів.

"Вічний" чемпіон WBC і дворазовий чемпіон в суперважкій вазі на двох провели 79 поєдинків в Німеччині і отримали свої нагороди на честь 70-річчя асоціації.

Про це інформує klitschko-brothers.com.

"Спочатку Віталій і я просто приїхали відсвяткувати ювілей асоціації, але отримали нагороди за свої досягнення протягом життя і подвійну причину для святкування", - сказав Кличко-молодший.

Відзначимо, що Кличко-молодший може повернутися в ринг і має пропозицію від телетранслятора на 80 мільйонів доларів, але Віталій не хоче, щоб брат відновлював кар'єру виключно через гроші.

Джерело - klitschko-brothers.com.