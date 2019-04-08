Російський боксер Алєксандр Повєткін погодився на бій з українським чемпіоном Олександром Усиком, але вже після того, як команда українця домовилася про поєдинок з Такамом.

Про це розповів промоутер Усика Олександр Красюк.

"Повєткін хотів провести бій за титул і не поспішав вести переговори. І коли у нас вже час підтискав, ми зробили остаточну пропозицію. Довгий час ми не отримували відповіді і вирішили битися з Такамом. Після цього Олександр погодився на бій, але команда Усика вже почала налаштовуватися на Такама", - сказав Красюк.