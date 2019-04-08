Український чемпіон світу за версіями WBC / IBF / WBO у важкій вазі Олександр Усик зможе заробляти по 100 мільйонів доларів за поєдинок у майбутньому.

Про це повідомив промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю VideoBoxing.

"100 мільйонів за бій Усика? Не зараз. Звичайно, це можливо. Зараз Усик вийде в суперважку вагу - це А, переможе - це Б, вивчить англійську - це В, стане абсолютним чемпіоном світу - це Г (сміється). Чому поруч з Ф'юрі такі гроші, хоч він і не чемпіон? Він потенційний чемпіон, він суперник, на якого хочуть дивитися. У нього є армія шанувальників. У Вайлдера вона теж є. Якщо Тайсон виступатиме в США, вболівальники будуть підтримувати Уайлдера і чекати, коли він нокаутує Ф'юрі. Британці - навпаки. Та ж сама історія з Джошуа. Фанати готові витрачати на це гроші. Набагато більше, ніж в розумінні українського вболівальника", - сказав Красюк.

Нагадаємо, що Усик підніметься з важкої в суперважку вагу. Його першим суперником у новій ваговій категорії стане француз камерунського походження Карлос Такам. Поєдинок відбудеться 25 травня в Чикаго.

Сам Олександр заявив, що хоче стати абослютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Джерело - VideoBoxing.