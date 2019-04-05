Чемпіон світу IBF, WBC і WBO у важкій вазі Олександр Усик набирає вагу перед дебютом в суперважкому дивізіоні.

Про це українець повідомив в інтерв'ю на Youtube-каналі USYK17.

"Вага в нормі. Вагу можна набрати, але це непотрібно робити, тому що ККД впаде, а нам це не треба. Щоб правильно набрати вагу, на це потрібно мінімум рік-два, 1,5 кілограма правильного ваги набирається близько року. Так що зараз моя вага 97-98 кілограм. Вранці прокинувся, і моя вага була 97,1 кг. У їжі я себе не обмежую. Якщо я хочу з'їсти що-небудь солоденьке, я можу собі це дозволити", - розповів Усик.