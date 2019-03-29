Суперник Берінчика пророкує українцю найважчий бій у кар'єрі

Японський боксер Ніхіто Аракава стане серйозним тестом для українського володаря поясу WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика.

Про це повідомив сам японець.

"Я наполегливо працюю в тренувальному таборі, щоб бути в найкращій формі 20 квітня і показати справжній бокс.

Це буде найважчий бій у кар'єрі Берінчика. Йому ніколи не доводилося зустрічатися з таким небезпечним і досвідченим суперником, я серйозно налаштований на перемогу. Будьте готові до цієї божевільної бійки", - сказав Аракава.