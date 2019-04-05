Берінчик не вірить у свою перемогу нокаутом над японським боксером

Бій між українцем Денисом Берінчиком та японцем Ніхіто Аракавою за титул Інтренаціонального чемпіона WBO у легкій вазі буде тривати всі 12 раундів.

Таку думку висловив саме український боксер.

В Klitschko Expo відбулась медіа-зустріч, присвячена боксерському шоу "K2 promotions Ukraine" в Палаці спорту, що відбудеться 20 квітня. Головною подією вечора стане поєдинок Дениса Берінчика з японцем Ніхіто Аракавою.

"Суперник - дуже витривалий воїн, ані шагу назад. Мені буде нелегко. Всі бої, які програв мій суперник, він програв за рішенням судей, тому я вважаю, що бій буде тривати всі 12 раундів. Серед якостей азіатських боксерів наполегливість та вміння йти вперед", - зауважив Денис Берінчик.

Нагадаємо, що Берінчик може продовжити кар'єру в США.

Раніше Берінчик робив прогноз на бій Гвоздика та Нгумбу.

Джерело - K2 Promotions.