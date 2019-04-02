Промоутерська компанія зі США запропонувала українській К2 Promotions разом вести чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика.

Про це повідомляє Sport Arena.

20 квітня Денис Берінчик у київському Палаці спорту вийде на ринг з досвідченим японцем Ніхіто Аракавою. Якщо поєдинок складеться вдало для українця, вже наступний свій бій він може провести в США.

Денис Берінчик провів на професійному рингу 10 боїв, всі виграв, а 7 із них завершив нокаутом. Аракава стане для Дениса першим бійцем з верхівки рейтингу. 30-річний українець не приховує надії поборотися за титул у легкій вазі.

Джерело - sportarena.