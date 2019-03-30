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Берінчик зробив прогноз на поєдинок Гвоздик - Нгумбу

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Берінчик зробив прогноз на поєдинок Гвоздик - Нгумбу

Гвоздик багато працює і додав у швидкості.

Про це та інше боксер Денис Берінчик повідомив в інстаграм прес-служби K2 Promotions.

"Думаю, бій з Нгумбу для Саші складеться непросто, незручно, тому що суперник непередбачуваний, завдає несподівані удари. Припускаю, що в другій половині бою Саша визначиться і почне пробивати свої коронні серії: вихід, лівий збоку, правий прямий. У нього має все вийти, адже він багато працює, напевно, додав у швидкості. Ми за "Гвоздя", за Сашу! Саня, ми в тебе віримо! Перемоги тобі!" - сказав боксер.

 
 
 
 
 
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Чемпіон International WBO у легкій вазі Денис Берінчик @berinchyk зробив прогноз на поєдинок Олександр Гвоздик @alex_gvozdyk - Дуду Нгумбу @doudoungumbu : «Думаю, бій з Нгумбу для Сашка складеться непросто, незручно, тому що суперник непередбачуваний, завдає несподівані удари. Припускаю, що в другій половині бою Сашко визначиться і почне пробивати свої коронні серії: вихід, лівий збоку, правий прямий. У нього має все вийти, адже він багато працює, напевно, додав у швидкості. Ми за "nail", за Сашу! Саня, ми в тебе віримо! Перемоги тобі!» 💪🏻🥊🥊🇺🇦🇫🇷 #berinchyk #беринчик #берінчик #гвоздік #гвоздик #gvozdyk #gvozdykngumbu #nail #oleksandrgvozdyk

Публикация от K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Нагадаємо, 31 березня Гвоздик проведе перший захист титулу проти француза Дуду Нгумбу.

У грудні Гвоздик нокаутував Стівенсона. Після бою канадському боксеру стало погано - його госпіталізували і ввели у штучну кому. В кінці грудня Адоніс вийшов з коми і почав відновлюватися.

 

Джерело - Чемпіон.

#Берінчик, #Гвоздик, #Нгумбу, #бокс
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