Гвоздик багато працює і додав у швидкості.

Про це та інше боксер Денис Берінчик повідомив в інстаграм прес-служби K2 Promotions.

"Думаю, бій з Нгумбу для Саші складеться непросто, незручно, тому що суперник непередбачуваний, завдає несподівані удари. Припускаю, що в другій половині бою Саша визначиться і почне пробивати свої коронні серії: вихід, лівий збоку, правий прямий. У нього має все вийти, адже він багато працює, напевно, додав у швидкості. Ми за "Гвоздя", за Сашу! Саня, ми в тебе віримо! Перемоги тобі!" - сказав боксер.

Нагадаємо, 31 березня Гвоздик проведе перший захист титулу проти француза Дуду Нгумбу.

У грудні Гвоздик нокаутував Стівенсона. Після бою канадському боксеру стало погано - його госпіталізували і ввели у штучну кому. В кінці грудня Адоніс вийшов з коми і почав відновлюватися.

Джерело - Чемпіон.