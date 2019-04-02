Також українець не вніс себе до ТОП-5 найкращих боксерів світу

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBC Василь Ломаченко назвав найлегший бій у своїй кар'єрі, а також склав список найкращих боксерів P4P.

Про це він розповів у інтерв'ю EsNews.

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"Який бій для мене був найпростішим? Думаю, мій перший бій на професійному рингу (бій з Хосе Раміресом 2013-го, якого Ломаченко нокаутував в 4-у раунді, - ред.). Мій рейтинг ТОП-5 P4? Перший — Теренс Кроуфорд, другий — Олександр Усик, третій — Сауль Альварес, четвертий — Еррол Спенс, п'ятий — Майкі Гарсія. Я? Знаєте, у мене є спеціальний список", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко порадував автографом зірку Голлівуда.

Також Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу найкращих від ESPN.

Джерело - EsNews.