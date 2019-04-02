Телеканал Інтер може перестати транслювати бої Усика

Телеканал Інтер, який транслює всі бої Олександра Усика з моменту початку його професійної кар'єри, може залишитися без трансляції поєдинків українського чемпіона.

Про це повідомляє iSport.ua.

Річ у тім, що Олександр Усик вже підписав контракт з каналом DAZN, оскільки промоутер Усика Едді Гірн є партнером DAZN.

Водночас, переговори про покупку прав на трансляцію боксерських поєдинків на Україну з DAZN веде телекомпанія Setanta Sports. Транслювати поєдинки компанія планує на своєму ефірному каналі.

Також компанія подала заявку на покупку прав трансляції матчів футбольної української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Усик провів дуель поглядів з Вірастюком.

Також, дата бою Усик — Такам визначиться найближчим часом.

Джерело - isport.ua.