Чемпіон світу за версією WBC, WBO, IBF Олександр Усик провів дуель поглядів з найсильнішою людиною України Василем Вірастюком.

Олександр і Василь зустрілися на спортивній базі в Конча-Заспі, де боксер готується до наступного поєдинку і переходу до суперважкої ваги.

Щоправда, цей перформанс виявився лише першоквітневим жартом від спортсменів.

Нагадаємо, що Коломойський може викупити Шахтар у Ахметова.

Також Моурінью може очолити київське Динамо.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua