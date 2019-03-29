Російський важковаговик Дєніс Лєбєдєв прокоментував рішення українця Олександра Усика залишити титул WBA і перейти в суперважку вагу.

"Я готовий захищати свій пояс. Нам залишається лише підкоритися резолюції WBA. Олександр не перестає дивувати своїм позитивом. Я щиро бажаю йому успіхів у виступах у суперважкій вазі", - сказав Лєбєдєв.

Нагадаємо, що WBA підтвердила відмову Усика від пояса.

Раніше повідомлялося, що Усик домовився про бій з Такамом.

Джерело - Чемпіон.

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