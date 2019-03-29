Російський важковаговик Дєніс Лєбєдєв прокоментував рішення українця Олександра Усика залишити титул WBA і перейти в суперважку вагу.
"Я готовий захищати свій пояс. Нам залишається лише підкоритися резолюції WBA. Олександр не перестає дивувати своїм позитивом. Я щиро бажаю йому успіхів у виступах у суперважкій вазі", - сказав Лєбєдєв.
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🔸Лебедев может встретиться с Шуменовым в России🔸 ⠀ Денис Лебедев может провести защиту титула WBA Super в первом тяжелом весе летом этого года в России или Великобритании, и этот поединок может стать последним в его профессиональной боксерской карьере. Сейчас пояс WBA Super оказался вакантным после отказа от него перешедшего в супертяжелый вес украинца Александра Усика, и ожидается, что скорее всего Денис Лебедев будет восстановлен в звании "суперчемпиона" мира по версии WBA, которым он владел до февраля прошлого года. ⠀ "Я готов защищать свой пояс, — сказал Денис Лебедев. — Нам остается лишь подчиниться резолюции WBA. Александр не перестает удивлять своим позитивом. Я искренне желаю ему успехов в выступлении в супертяжелом весе". ⠀ По словам менеджера Вадима Корнилова, Денис Лебедев может провести защиту своего титула WBA Super летом в России в поединке против обладателя титула WBA Regular в этом весе Бейбута Шуменова из Казахстана. Также рассматривается возможность проведения Лебедевым защиты титула в Великобритании против местного боксера Лоуренса Околи. ⠀ "Окончательного подтверждения от WBA еще нет, но вероятнее всего Денис Лебедев вернется в статус чемпиона, и уже летом этого года Денис проведет свой бой в России или в Англии, — сообщил менеджер Вадим Корнилов. — Лебедев готов встретиться с Околи в Англии этим летом. Также Лебедев рассматривает возможность защиты титула "суперчемпиона" против регулярного чемпиона Бейбута Шуменова этим летом. ⠀ #worldofboxingpromotions #teamlebedev #wba
Нагадаємо, що WBA підтвердила відмову Усика від пояса.
Раніше повідомлялося, що Усик домовився про бій з Такамом.
Джерело - Чемпіон.
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