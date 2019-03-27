Тренер Гвоздика: Нгумбу — голодний боєць

Тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас назвав наступного суперника українця Дуду Нгумбу голодним бійцем:

Його слова наводить Luckypunch.net.

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"Нгумбу — це боєць, голодний боєць. Він може бути небезпечним. Француз хоче скористатися можливістю, яка є в Алекса. Він провів багато боїв проти хороших суперників, якісних 12-раундових боїв. Для нього цей бій — шанс показати себе в бою проти топ-боксера і забрати титул", - заявив Атлас.