Холіфілд оцінив шанси Усика на чемпіонство в хевівейті

У абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика великі шанси на успіх у хевівейті.

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд.

"Усик може дуже швидко просуватися до хевівейту. Я був натхненний, бо Майк Тайсон був чемпіоном світу в суперважкій вазі. Коли ми були любителями, він важив більше мене, але я добре справлявся з ним у спарингах.

Майк бив сильніше, але у мене була перевага в довжині рук. Тайсон міг нокаутувати одним ударом, але я міг бити без зупинки день і ніч. Я чув, що Олександр досяг успіху в спарингах з Володимиром Кличком. Якщо дана інформація відповідає дійсності, то це означає, що Усик може впоратися з суперважковаговиками. Йому буде нелегко, але стати чемпіоном світу в хевівейті і не повинно бути занадто просто", - сказав легендарний боксер.