Повєткін погодився на бій з Усиком

Колишній претендент на титули чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Повєткін дав згоду на бій проти абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика.

Про це повідомив менеджер Повєткіна Вадим Корнілов.

При цьому росіянин також готовий вийти в ринг проти Луїса Ортіса, а також Ділліана Вайта.

"Повєткін дав згоду на бій з Усиком, Вайтом або Ортісом. Тепер чекаємо рішення другої сторони", - сказвав менеджер.

Нагадаємо, що Усик і Такам домовилися про бій.

Раніше Усик піднявся на 6-ту позицію в рейтингу найкращих боксерів сучасності.

Джерело - rsport.ru.