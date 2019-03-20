Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майкі Гарсія роздумує над продовженням кар'єри і боєм з Василем Ломаченком.

Про це розповів сам американський боксер.

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"Не впевнений, що знайду причину повертатися в легку або першу напівсередню вагу. Все залежить від того, які будуть варіанти. Із задоволенням зустрінуся з Ломаченко. Думаю, з ним вийде чудовий бій. Про це багато говорять, так що було б просто ідеально це здійснити. Ще один варіант — бій з переможцем Суперсерії в першій напівсередній вазі. Але тут все залежить від того, чи стане переможець турніру зіркою, чи буде у нього гучне ім'я", - заявив Гарсія.