Колишній суперник Рігондо допомагає Кроллі готуватися до бою з Ломаченком

Британський напівлегковаговик Джеймс Дікенс (25-3, 10 КО) допомагає Ентоні Кроллі (34-6-3, 13 КО) готуватися до бою проти Василя Ломаченка (12-1, 9 КО), який відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.

Про це у своєму Twitter повідомляє спаринг-партнер претендента на пояс українця.

"Горжуся тим, що отримав пропозицію допомогти Кроллі підготуватися до бою за титул чемпіона світу, а також отримати хорошу підготовку до свого наступного бою", - написав помічник Кролли.

Honestly honoured to be asked to help @ant_crolla & @JoeG to help them prepare for their world title fight and great preparation for my own fight, big news coming tomorrow @MTKGlobal #Boxing #JazzaDickens #LomachenkoCrolla pic.twitter.com/iWX8r6qddn