Гарсія думає про можливість бою з Ломаченком

Майкі Гарсія поступився Спенсу і тепер готовий подумати над поверненням в колишню вагу, щоб битися з Ломаченко.

Про це повідомляє Fightnews.

"Сподіваюся, мені вдалося змусити себе поважати цим боєм. Батько і брат говорили, щоб я, можливо, достроково закінчив бій, але я вистояв до кінця.

Що стосується Ломаченка, то я б з радістю провів поєдинок з ним, але я ще не прийняв рішення з приводу повернення на два дивізіони нижче. Я ще не знаю, що робити далі.

"Ми з моїм батьком і братом подумаємо і вирішимо, що робити. Якщо я повернуся, то, звичайно, найцікавіший бій у тій вазі - проти Ломаченка. І мені б хотілося цього бою", - сказав Гарсія.