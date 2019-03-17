Гірн: Вайлдер не хоче боксувати з Джошуа

Промоутер британця в черговий раз розкритикував Деонтея

На даний момент невідомо, яке рішення прийме чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер щодо дуже привабливої ​​пропозиції стрімінгового сервісу DAZN.

Про це повідомляє Fightnews.

Однак, якщо "Бронзовий бомбардувальник" відмовиться і продовжить співпрацю з Showtime, промоутер Едді Гірн розцінить це як ухилення від двобою за звання беззаперечного чемпіона світу проти його підопічного Ентоні Джошуа.

"Я не знаю, чи підпише Вайлдер контракт з Showtime на кілька боїв, або захист проти Брізіла буде разовою акцією. Але я дуже радий, що люди починають бачити правду. Якщо Деонтей укладе нову угоду з Showtime, це означає, що він не хоче битися з Джошуа. Я відчуваю, що ми зробили все можливе, але на даному етапі, чим менше прикладається зусиль, тим краще. Наше завдання забезпечити проведення поєдинку за звання безперечного чемпіона світу в суперважкій вазі. Це засмучує, але фанати починають розуміти що до чого. Я буду мовчати, поки правда сама не вилізе назовні", - заявив Гірн.

Нагадаємо, що 1 червня в Нью-Йорку Ентоні Джошуа зустрінеться з американцем Джарреллом Міллером, а Деонтей Вайлдер, у свою чергу, 18 травня в Брукліні проведе обов'язковий захист проти Домініка Брізіла. Якщо кожен з чемпіонів здобуде перемоги, дискусії про їх очному протистоянні можуть спалахнути з новою силою.

Раніше Гірн заявляв, що бій Джошуа і Вайлдера може відбутися в листопаді або грудні 2019 року.

Нагадаємо, що Вайлдер може відмовитися від 100-мільйонного контракту.

Джерело - Fightnews.