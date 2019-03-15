Вайлдер відмовиться від 100-мільйонного контракту

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі американець Деонтей Вайлдер прийняв рішення відмовитися від підписання контракту зі стрімінговим сервісом DAZN.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

Повідомляється, що Вайлдеру було запропоновано контракт на суму понад 100 000 000 доларів США за три поєдинки - бій з американцем Домініком Бризилія, і два поєдинки з британцем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Вайлдер готовий провести бій з Ф'юрі на ESPN.

Також, реванш Вайлдер - Ф'юрі зірвався.

Джерело - Чемпіон.