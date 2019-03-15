Гірн назвав дату поєдинку Джошуа - Вайлдер

Бій має відбутися вже в цьому році

Бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA / WBO / IBF / IBO Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) та володарем титулу WBC Деонтеєм Вайлдером відбудеться в листопаді або грудні 2019-го року.

Про це повідомив відомий британський промоутер Едді Гірн, що представляє інтереси Ентоні Джошуа.

"Поки що є певні перешкоди по його організації. Але якщо бій все ж відбудеться, то це буде листопад або грудень 2019 го року", - сказав Гірн.

Нагадаємо, що Вайлдер відмовиться від 100-мільйонного контракту.

Раніше повідомлялося, що Кличко готовий поновити кар'єру і вже розпочав тренування.

Джерело - SkySports.