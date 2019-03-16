Чемпіон світу за версією WBC в легкій ваговій категорії Майкі Гарсія та володар титулу IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс провели останнє зважування перед поєдинком.
Про це повідомляє 24boxing.com.ua.
Спенс важить 66,3 кілограма, а вага Гарсії склада 65,9 кг. До слова, заради цього бою Майкі піднявся на дві вагові категорії.
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У дуелі поглядів Спенс першим перестав дивитися в очі супернику.
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Джерело - 24boxing.com.ua.