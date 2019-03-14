Наступного тижня з'явиться інформація про наступного суперника Усика

Бій точно відбудеться 18 травня

Наступного тижня з'явиться інформація про перший бій у суперважкій вазі абсолютного чемпіона світу у важкому дивізіоні Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Наступний бій Усика точно пройде 18 травня в рамках вечора боксу в Чикаго. Найімовірніші суперники для українця - росіянин Олександр Повєткін (34-2, 24 КО) і француз Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

Нагадаємо, що Усик разом з новим тренером готується до переходу в суперважку вагу.

Раніше у команді Лєбєдєва прокоментували відмову Усика битися з росіянином.

Джерело - Matchroom Boxing.