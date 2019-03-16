Ломаченко увійде в історію як боксер, а не бізнесмен.

Про це український чемпіон світу в трьох вагових категоріях розповів у своєму інтерв'ю xsport.

"Під особливими бійцями я маю на увазі дуже технічних хлопців з високим боксерським IQ. Бокс - це великий бізнес, але все залежить від того, ким ти хочеш бути в цьому спорті. Якщо ти хочеш стати бізнесменом, будь ласка, роби ставку на заробіток грошей, якщо ти прагнеш бути спортсменом, справжнім чемпіоном і залишитися в історії, ти робиш свою роботу боксера. Я особисто хочу залишитися в історії", - сказав боксер.