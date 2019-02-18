Вайлдер готовий провести бій з Ф'юрі на ESPN

Американський чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер заявив про те, що він готовий провести бій з Тайсоном Ф'юрі на ESPN.

Про це він повідомив під час підкасту Thaboxingvoice.

"Я вільний агент. Мені не обов'язково проводити бій на тих телеканалах і стрімінгових платформах, з якими у мене є зв'язок. Я можу битися де завгодно. Зрештою, якщо Ф'юрі хоче битися, то він буде битися. Якщо ні, то ми підемо далі ", - сказав Уайлдер.

Нагадаємо, Хеленіус — один з головних кандидатів на бій з Усиком.

Також, Промоутер Повєткіна підтвердив можливий бій з Усиком.

Джерело - Thaboxingvoice.