Реванш Вайлдер - Ф'юрі зірвався

Реванш Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі не буде наступним боєм боксерів.
Про це повідомляє WBC.
"Бій Ф'юрі - Вайлдер офіційно не буде наступним боєм боксерів. Чемпіон Вайлдер виявляв своє бажання провести реванш, але Ф'юрі захотів провести ще один бій і сподівається, що реванш відбудеться пізніше",- йдеться у заяві.
Переглянути цей допис в Instagram
BREAKING NEWS: WBC president posted the following message regarding #WilderFury2 . @BronzeBomber vs @Tyson_Fury is officially not happening next. The @WBCBoxing has received communications as our process and while WBC Champion Wilder confirmed its willingness to fight the rematch, Fury will take on another fight with expectations to do rematch at a later date. Design by @heczar
Нагадаємо, Вайлдер і Ф'юрі зароблять шалену суму за повторний бій. Також Вайлдер назвав альтернативних супротивників.
Джерело - Чемпіон.