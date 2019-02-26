Реванш Вайлдер - Ф'юрі зірвався

Реванш Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі не буде наступним боєм боксерів.

Про це повідомляє WBC.

"Бій Ф'юрі - Вайлдер офіційно не буде наступним боєм боксерів. Чемпіон Вайлдер виявляв своє бажання провести реванш, але Ф'юрі захотів провести ще один бій і сподівається, що реванш відбудеться пізніше",- йдеться у заяві.