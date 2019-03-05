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Кролла: Ломаченка неможливо вивчити

Сьогодні 10:05 1187 0
Кролла: Ломаченка неможливо вивчити

Ломаченко робить такі речі, які не вивчиш.

Так вважає екс-чемпіон світу й офіційний претендент на пояс WBA в легкій вазі Ентоні Кролла.

"Психологічно я завжди готовий до таких боїв, як наша зустріч з Ломаченком. Підготовка по тактиці може не принести подібного результату, тому що він показує таке, що ми бачили тільки від кількох бійців раніше. Він робить речі, які особливо не вивчиш. Він завжди продумує на два-три кроки вперед, тому треба цього очікувати.

Його неможливо ось так взяти та вивчити. Роблячи деякі речі, він йде на ризик, але робить це тому, що його мислення неймовірне. Так, він дуже розумний і мислячий. Можу сказати, що це робить підготовку до бою з ним складнішою, ніж до поєдинку з будь-ким іншим. Втім мені не варто багато турбуватися про це. Я знаю, що роблю", - заявив Кроллою

Бій Ломаченко — Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Кролла може закінчити кар'єру після бою з Ломаченком.

Джерело - iSport.

#Ломаченко, #Кролла, #Бокс
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