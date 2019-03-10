Спортсмен здолав представника Мексики

Перспективний український середньоваговик Олександр Войтенко виграв свій другий бій на професійному ринзі.

Войтенко в канадському Едмонтоні здобув перемогу над представником Мексики Іваном Рохо рішенням суддів за підсумками 4-раундового протистояння.

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Нагадаємо, перший бій у професіоналах Войтенко провів 14 грудня 2018 року. Тоді він технічним нокаутом переміг 27-річного Марко Гонсалеса з Мексики.

Нагадаємо, Шелестюк яскраво повернувся на ринг та здобув перемогу. Тим часом у команді Лєбєдєва прокоментували відмову Усика битися з росіянином.

Джерело - Чемпіон.