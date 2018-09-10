Шелестюк кинув виклик Портеру

Український боксер Тарас Шелестюк кинув виклик новому чемпіонові WBC в напівсередній вазі Шону Портеру.

Про це він написав на власній сторінці у Instagram, передає iSport.

"Шон Портер, вітаю тебе з великою перемогою! Одного разу я хочу провести бій з тобою, чемпіон", - написав Шелестюк в Instagram.

Нагадаємо, що Портер завоював вакантний пояс чемпіона WBC, перемігши Денні Гарсію.

Варто відзначити, що Шелестюк не проводив боїв понад рік.

Сам Шелестюк хотів провести бій із одним з найсильніши боксерів планети.

Джерело - iSport.