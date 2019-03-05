Мейвезер може повернутися в бокс за 1.5 мільярда доларів

Екс-чемпіону світу в п'яти вагових категоріях американцеві Флойду Мейвезеру запропонували $1,5 млрд за повернення в бокс.

Про це повідомляє znaj.ua.

Промоутер чемпіона WBC у середній вазі Сауля Альвареса (51-1-2, 35 КО) Оскар де ла Хойя заявив, що реванш між мексиканцем і американцем може принести до $1,5 млрд прибутку.

"Хочу ще раз нагадати, що Флойд завершив кар'єру. Але якщо він захоче повернутися, йому потрібно припинити боксувати з бійцями, які виступають на дві вагові категорії нижче. Якщо Мейвезер вирішить відновити кар'єру, його бій-реванш проти Альвареса може стати боєм на 1,5 мільярда доларів", - сказав Де Ла Хойя.

Нагадаємо, бій Альварес - Мейвезер відбувся в 2013 році, який американець виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше помер екс-чемпіон світу з боксу, який переміг Мейвезера.

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Джерело - znaj.ua.