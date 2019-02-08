Помер екс-чемпіон світу з боксу, який переміг Мейвезера. ВІДЕО

Помер колишній чемпіон світу за версіями IBF та WBA в другій напівлегкій вазі, американський боксер Роккі Локрідж (44-9, 36 КО). Йому було 60 років.

Як повідомляє ресурс TMZ з посиланням на родичів боксера, Локрідж помер вранці 7 лютого в результаті ускладнень після інсульту. Роккі був відключений від апарату підтримання життєвих функцій за тиждень до смерті.

"З великим болем у серці я кажу вам, що мій батько Роккі Локрідж помер. Все, що він хотів, - це бути в комфорті у своєму будинку з друзями та родиною. Бог покликав його пройти через ворота небес", - повідомив син Роккі.

Локрідж виступав у середині 1980-х років. На професійному рингу провів 53 бої, у 44 з яких переміг, причому, 36 раз Роккі відправляв суперників у нокаут.

У 1984 році Роккі у першому раунді нокаутував легендарного Роджера Мейвезера, дядька Флойда Мейвезера в бою за титул WBA.

У 2000-х Локрідж пройшов курс лікування від залежності, налагодиться стосунки з синами и Деяк годину працював тренером.

Нагадаємо, що новачка Кардіффа офіційно визнали мертвим.

Раніше в Іспанії помер футболіст.

Джерело - TMZ.

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