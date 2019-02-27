Джошуа: Я виб'ю з Міллера кожну частинку його душі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF і WBO Ентоні Джошуа упевнений у своїй перемозі над Джаррелем Міллером.

Про це заявив сам британець.

"Він говорить про сім раундів? Після бою зі мною його обличчя і тіло не будуть колишніми. Я буду боксувати ще 10 років. Бокс - це все, що я знаю. Я не вмію грати в регбі, сокер, американський футбол або баскетбол. Я вмію бити людей і відправляти їх в нокаути. Я виб'ю з Міллера кожну частинку його душі.

Просто виконаю свою роботу. Я навчений боксер з сильним ударом. Моя опозиція була сильнішою, ніж у будь-якого іншого суперважкоатлета. У ринзі я буду хірургом, який поріже Міллера на частини. Мені потрібно його нокаутувати, щоб заявити про себе в США. Він взяв на себе всю розмовну частину справи, а я займуся фізичною ", - сказав Джошуа.