Джейкобс: Я здатний нокаутувати Альвареса

Я знаю як зупинити Альвареса. Я відправлю його додому після їх бою з порожніми руками.

Про це чемпіон світу за версією IBF в середній вазі Даніел Джейкобс поділивля у інтерв'ю BoxingScene.

"Якщо я виграю у Канело, одного з кращих бійців планети, без всяких спірних моментів, то стану ближче до мрії: отримати статус легендарного боксера і майбутнього лауреата Залу боксерської слави. Я відчуваю, що зроблю це: або нокаутую, або зупиню по-іншому, технічним нокаутом. У нього були сильні, високі суперники, талановиті і все таке, але ніколи не було того, хто з'єднує це все в собі. Він отримає такого противника в травні", - сказав боксер.

Нагадаємо,Бій Дерев'янченко — Джейкобс зібрав півмільйонну аудиторію.

Також, Джейкобс розкритикував суддів після бою з Дерев'янченком.

Джерело - BoxingScene.