Бій Дерев'янченко — Джейкобс зібрав півмільйонну аудиторію

Бій між Даніелем Джейкобсом і Сергієм Дерев'янченком зібрав біля екранів близько 500 мільйонів телеглядачів (пікове навантаження 553 тисячі телеглядачів).

Про це повідомляє Xsport з посиланням на vringe.com.

Поєдинок транслювався на американському каналі НВО. Водночас дані телерейтингу істотно поступаються минулому двобою американця. У квітні 2018 року протистояння Джейкобса і поляка Мацея Сулецкі в прямому ефірі подивилися 811 тисяч глядачів (пікове навантаження 847 тисяч).

Нагадаємо, Даніель переміг українця роздільним рішенням суддів.

Після поєдинку американський боксер розкритикував суддів.

Джерело - Xsport.