Джейкобс розкритикував суддів після бою з Дерев'янченком

Новоспечений чемпіон світу за версією IBF у середній вазі Деніел Джейкобс розкритикував вердикт суддів після своєї перемоги над Сергієм Дерев'янченком, оскільки впевнений, що його перевага була більш відчутною.

Його слова наводить Xsport.

"Не згоден з тим, що бій був настільки близьким. Згоден, я програв пару раундів в середині бою. Але як один із суддів примудрився побачити мою поразку? Мені цього взагалі не зрозуміти. Я не згоден. Ніяких скарг від мене не буде, адже я в будь-якому випадку переміг. Мабуть, перегляну поєдинок. Мені потрібно розуміти їх рішення, щоб наступного разу боксувати інакше", — сказав Джейкобс.

Окрім цього американець хоче, щоб судді пояснювали основні критерії своїх оцінок.

"Кожен боксер дотримується свого улюбленого стилю боксу. Але важливо також і боксувати, щоб це оцінювалося суддями належним чином. Адже хочеться бути впевненим в тому що набоксував на перемогу після 12-раундового поєдинку, не нервувати, що вони виставлять якісь фіктивні оцінки", — заявив боксер.

Джейкобс переміг Дерев'янченка роздільним рішенням суддів — 113:114, 115:112, 115:112. За цей бій українець заробив майже півмільйона доларів.

Джерело - Xsport.