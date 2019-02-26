Усик готується до переходу у надважкий дивізіон. ФОТО

32-річний український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, готується до переходу в категорію суперважковаговиків.

"Дорога до супертяжів", - прокоментував фото з тренування в Instagram Усик.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Усика може стати російський боксер Олександр Повєткін.

Нагадаємо, що Усик привітав фанатів зі святом 23 лютого.

Джерело - Чемпіон.