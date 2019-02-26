Усик готується до переходу у надважкий дивізіон. ФОТО

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32-річний український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, готується до переходу в категорію суперважковаговиків.

"Дорога до супертяжів", - прокоментував фото з тренування в Instagram Усик.

 
 
 
 
 
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Road to super heavy weight,🏋🏻‍♂️🙏🏻🚀🥇🥊#usyk17 #usyk #usyksportswear #lomus17 #loma #boxing #akblapin #discepline#

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Усика може стати російський боксер Олександр Повєткін.

Нагадаємо, що Усик привітав фанатів зі святом 23 лютого.

Джерело - Чемпіон.

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