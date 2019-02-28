Команда Усика не отримала відповіді від Повєткіна про бій

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк ще не отримав відповіді від команди Олександра Повєткіна.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Раніше повідомлялося, що відповідь мають отримати найближчим часом, але поки ніякої нової інформації немає. Крім того, Олександр Красюк сказав, що переговори про бій з Робертом Хеленіусом не ведуться.

Усик повинен дебютувати в суперважкому дивізіоні 18-го травня.

Нагадаємо, Белью вважає, що Усик переможе Повєткіна.

Джерело - Sport.ua.