Відомий боксер повідомив про завершення кар'єри

Британський суперсередньоваговик Джеймс Дегейл оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє BoxingScene.

"Сьогодні виповнюється десять років з моменту мого професійного дебюту 28 лютого 2009 року, і сьогодні - день, коли я оголошую про завершення кар'єри боксера. Важко визнати, що я не той боєць, яким колись був, але я людина і отримував чимало травм - і в душі, і в тілі. Ці речі вплинули на мої поєдинки", - заявляє Дегейл.

Джеймс Дегейл - олімпійським чемпіоном (Пекін, 2008), бронзовий призер Ігор Співдружності (2006), а також дворазовий срібний призер чемпіонатів країн Європейського союзу (2007, 2008). На професійному рингу британець провів 29 поєдинків, в 25-ти з них він здобув перемогу, один з боїв закінчився внічию, а ще три - поразкою.

На професійному рівні Джеймс Дегейл протягом декількох років утримував титул чемпіона світу IBF (2015-2017, 2018) і пояс чемпіона Європи за версією EBU (2011-2012) у другій середній вазі.

Нагадаємо, команда Усика не отримала відповіді від Повєткіна про бій. Також, реванш Вайлдер - Ф'юрі зірвався.

Джерело - XSPORT.