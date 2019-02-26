Белью: Усик переможе Повєткіна в супертяжах

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі і кращий боксер 2018 року Олександр Усик повинен перемогти Олександра Повєткіна в дебютному поєдинку в суперважкій вазі.

Про це заявив колишній противник українця Тоні Белью.

"Ще під час табору я знав, що потрібно завершувати кар'єру. На жаль, у мене не вийшло піти так, як я хотів, але я програв хлопцю, який кращий за мене. Він чудовий суперник і не можу побажати Усику нічого, крім успіху і щастя. Бій з Повєткіним у супертяжах? Він переможе, я так вважаю", - заявив британець.