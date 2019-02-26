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Белью: Усик переможе Повєткіна в супертяжах

Сьогодні 18:39 502 0
Белью: Усик переможе Повєткіна в супертяжах

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі і кращий боксер 2018 року Олександр Усик повинен перемогти Олександра Повєткіна в дебютному поєдинку в суперважкій вазі.

Про це заявив колишній противник українця Тоні Белью.

"Ще під час табору я знав, що потрібно завершувати кар'єру. На жаль, у мене не вийшло піти так, як я хотів, але я програв хлопцю, який кращий за мене. Він чудовий суперник і не можу побажати Усику нічого, крім успіху і щастя. Бій з Повєткіним у супертяжах? Він переможе, я так вважаю", - заявив британець.

Нагадаємо, Усик запропонував бій Повєткіну. Також, пояси Усика можуть дістатися росіянину.

Джерело - XSPORT.

#Усик, #Белью, #Повєткін, #WBO
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