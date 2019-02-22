Пояси Усика можуть дістатися росіянину

Колишній чемпіон світу Денис Лебедєв може поборотися за пояс Олександра Усика.

Про це повідомляє Ringpolska.pl.

Лебедєв в травні може провести бій за титул WBA Super, який зараз належить українцю Олександру Усику.

Лебедєв отримає шанс знову стати чемпіоном світу, якщо Усик відправиться в суперважку вагу і залишить свої пояси вакантними.

Раніше Всесвітня боксерська асоціація оголосила Лебедєва обов'язковим претендентом для Усика. Втім, українець після ефектної перемоги над Тоні Белью відразу ж позначив свою зацікавленість до переходу в суперважку вагу і варіант з боєм проти Лебедєва всерйоз не розглядав.

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF, WBA та журналу The Ring. Однак свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

Джерело - Чемпіон.