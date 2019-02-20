Усик запропонував бій Повєткіну

Головною метою для Олександра Усика є бій з росіянином Повєткіним.
Про це розповів промоутер абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександр Красюк.
За словами Красюка, напередодні боксерові-ветерану з Росії вже зробили офіційну пропозицію.
"Все просто. Ми зробили пропозицію Повєткіну і чекаємо його реакції. Не просто так чекаємо, а сьогодні-завтра ми повинні отримати відповідь - так чи ні",- сказав Красюк.
Нагадаємо, промоутер Повєткіна підтвердив можливий бій з Усиком. Також, можливий бій Олександра Усика з Робертом Хеленіусом.
Джерело - Чемпіон.