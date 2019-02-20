Усик запропонував бій Повєткіну

Головною метою для Олександра Усика є бій з росіянином Повєткіним.

Про це розповів промоутер абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександр Красюк.

За словами Красюка, напередодні боксерові-ветерану з Росії вже зробили офіційну пропозицію.

"Все просто. Ми зробили пропозицію Повєткіну і чекаємо його реакції. Не просто так чекаємо, а сьогодні-завтра ми повинні отримати відповідь - так чи ні",- сказав Красюк.

Нагадаємо, промоутер Повєткіна підтвердив можливий бій з Усиком. Також, можливий бій Олександра Усика з Робертом Хеленіусом.

Джерело - Чемпіон.