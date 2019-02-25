Президент WBC: Вайлдер та Ф'юрі особисто просили про реванш

Всесвітня боксерська рада WBC встановила строки для проведення реваншу між екс-чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі та чемпіоном WBC Деонтеєм Вайледром .

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Ми встановили для Вайлдера та Ф'юрі визначені строки. Керівництво WBC визначить подальші кроки щодо одержання інформації від кожного промоутера. Поки не можу говорити про подробиці. Справи могли б бути і краще, але не все так погано, тому подивимося.

Уболівальники хочуть побачити другий поєдинок і зараз все залежить від промоутерів. Вони заручилися нашою підтримкою, тому хочеться вірити, що вони зможуть досягти угоди. Я не втрачаю надії.

Тайсон Ф'юрі та Вайлдер особисто просили про реванш. Бійці чекають можливості підписати контракт і дізнатися, хто ж кращий супертяж у світі. Це бажання йде безпосередньо від них, і весь світ хоче побачити другий поєдинок, тому зараз є все, щоб організувати цю подію. Залишається спостерігати, зможуть промоутери втілити цю ідею в життя", - передає слова Сулеймана ESPN.