Вайлдер: Контракт Ф'юрі не завадить нашому бою

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (40-0-1, 39 КО) досі розраховує на реванш проти Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО).

Про це заявив сам американський боксер.

"Контракт британця з ESPN допоможе нашому бою, а не завадить йому. Зрештою, якщо він хоче битися, то він буде битися. Якщо ж ні, то ми перемкнемося на наступного суперника. У нас в дивізіоні достатньо хлопців, з якими я можу боксувати протягом наступних двох років. Коли справа доходить до Америки, домінує лише один американець, і це Деонтей Вайлдер", - підкреслив Деонтей.