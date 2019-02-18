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Вайлдер назвав альтернативних супротивників

Вчора 23:50 493 0
Вайлдер назвав альтернативних супротивників

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер має намір битися 18 травня 2019 року.

Про це американець повідомив в подкасті Thaboxingvoice.

Серед можливих суперників Уайлдер назвав Домініка Бриз, Адама Ковнацкі і Ділліан Уайта.

Раніше Деонтей заявив, що готовий провести бій з Тайсоном Ф'юрі на ESPN, незважаючи на те, що у нього підписаний контракт з телеканалом ShowTime. Раніше торги по бою Ф'юрі і Уайлдера були перенесені.

Вайлдер і Ф'юрі билися на початку грудня минулого року. Їх поєдинок, в ході якого Ф'юрі був двічі відправлений в нокдаун, закінчився нічиєю за рішенням суддів, що дозволило Уайлдеру зберегти титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC.

Нагадаємо, Уайлдер готовий провести бій з Ф'юрі на ESPN.

Також, Промоутер Повєткіна підтвердив можливий бій з Усиком.

Джерело - Thaboxingvoice.

#Вайлдер, #бокс, #суперважка вага
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